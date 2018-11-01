РФС рассмотрит обращение "Краснодара" по расторжению контракта с Мамаевым после того, как игрок выйдет на свободу

Председатель Палаты РФС по разрешению споров Виктор Березов сообщил "СЭ", что обращение "Краснодара" по поводу расторжении контракта с полузащитником Павлом Мамаевым будет рассмотрено, когда на заседании сможет присутствовать сам 30-летний футболист.

Напомним, 19 октября Московский городской суд отклонил апелляцию футболиста на заключение под стражу. 11 октября он помещен в СИЗО-2 "Бутырка", где останется до 8 декабря.

– Время рассмотрения обращения "Краснодара" не определено, – сказал Березов. – И я думаю, что до того момента пока он не имеет возможности принять участие в заседании, мы не сможем рассмотреть это дело, потому что наша задача – обеспечить каждой стороне возможность присутствовать на рассмотрении лично. Считаю, что не правильно рассматривать спор пока у ответчика нет возможности принимать в нем участие. Скорее всего, мы будем ждать 8 декабря – той даты, когда должна закончиться его мера пресечения.

– "Краснодар" не торопит вас с этим рассмотрением?

– С момента поступления заявления от "Краснодара" мы не получали других обращений. То есть, никто нас не тропит. Но даже если бы краснодарцы нас торопили, значения это бы не имело, потому что задача палаты – прежде всего, обеспечить возможность обеим сторонам изложить свою позицию, потому что основа рассмотрений дел в палате – это состязательность.

А для того, чтобы каждая сторона имела возможность полноценно изложить свою позицию, она должна лично присутствовать на заседании. В данном случае мы считаем справедливым дождаться, когда ответчик сможет присутствовать на заседании лично.

– От "Зенита" обращения расторгнуть контракт Кокорина не поступало?

– Нет.

Напомним, Мамаев, форвард "Зенита" Александр Кокорин, его брат Кирилл и бывший футболист Александр Протасовицкий были взяты под стражу до 8 декабря за участие в двух драках в центре Москвы. Они обвинены по по двум статьям УК РФ - 116-й "Побои" и 213-й "Хулиганство". (Андрей Сизякин)