РФС поздравил Александра Егорова с днем рождения

РФС на странице в Твиттере поздравил заместителя руководителя Департамента судейства и инспектирования Александра Егорова с днем рождения. Сегодня бывшему арбитру исполнилось 45 лет.

– Поздравляем с днем рождения заместителя руководителя Департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова! Счастья, успехов! – говорится в сообщении РФС.

Напомним, что Егоров работал на турнирах под эгидой РФС с 2000 года, как арбитр судил матчи премьер-лиги с 2011 года.

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