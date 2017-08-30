РФС поздравил Александра Егорова с днем рождения

РФС на странице в Твиттере поздравил заместителя руководителя Департамента судейства и инспектирования Александра Егорова с днем рождения. Сегодня бывшему арбитру исполнилось 45 лет.
– Поздравляем с днем рождения заместителя руководителя Департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова! Счастья, успехов! – говорится в сообщении РФС.
Напомним, что Егоров работал на турнирах под эгидой РФС с 2000 года, как арбитр судил матчи премьер-лиги с 2011 года.
Красная карточка от Гинера. К чему может привести конфликт судейского корпуса и ЦСКА?
Поздравляем с днем рождения заместителя руководителя Департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова! Счастья, успехов! pic.twitter.com/H22tVS4x3o– РФС (@official_rfs) 30 августа 2017 г.