РФС отказал "Анжи" в регистрации Багаева

РФС отказался удовлетворить заявление "Анжи" по внесению в заявку на сезон полузащитника Алана Багаева вне регистрационного периода, информирует пресс-служба организации. Махачкалинцы объявили о переходе футболиста на правах свободного агента 28 июня. Контракт между 26-летним игроком и клубом рассчитан на два года.

Ранее Багаев выступал за молодежные команды "Амкара", "Алании", "Ростова" и "Урала". Также он играл за бесланский "ФАЮР", "Аланию", а также грузинские "Дилу" и "Шукуру". В сезоне-2016/17 защитник выступал в "Мордовии", в составе которой провел 34 матча, забив 1 гол.