РФС и IFAB обсуждают внедрение системы ВАР в чемпионате России

Российский футбольный союз (РФС) и Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) начали консультации по поводу использования в российских соревнованиях системы ВАР, позволяющей арбитрам проверить правильность своего решения с помощью видео. Об этом сообщили в пресс-службе IFAB.

- Российский футбольный союз и Международный совет футбольных ассоциаций провели первые переговоры по потенциальному введению системы видеопомощи арбитрам во внутрироссийских соревнованиях под эгидой РФС, - цитирует пресс-службу ТАСС. - При этом хотелось бы отметить, что на сегодняшний день ни РФС, ни РПЛ официальный запрос на право использования системы VAR не подавали

Ранее клубы РПЛ единогласно поддержали идею введения ВАР со следующего сезона.

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