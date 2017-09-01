РФПЛ: "Толой в "Спартаке" - технический сбой в приложении"

Спортивный директор РФПЛ Виктор Пышкин пояснил, что "переход" защитника "Аталанты" Рафаэла Толоя в "Спартак" был всего лишь технической ошибкой официального приложения РФПЛ для мобильных устройств. 31 августа, в последний день трансферного окна, состав красно-белых якобы пополнил Толой.

- Как прокомментируете инцидент с официальным приложением РФПЛ, отправившим в "Спартак" защитника Толоя?

- Это технический сбой со стороны нашего подрядчика. Мы сообщили им о нем, работа идет. Просим ориентироваться на сайт РФПЛ.

- Как клубы смогут заявить свободных агентов после закрытия трансферного окна?

- В течение 30 дней после закрытия регистрационного периода клубы имеют право обратиться с заявкой такого футболиста с разрешения комитета по статусу перехода игроков.

- Была информация, что срок трансферного окна можно сместить.

- Нет. РФС запрашивает у УЕФА определенные даты летнего и весеннего окна. У нас даже нет резервных дней, чтобы расширить сроки чемпионата.

- Англичане хотят перенести закрытие окна на старт чемпионата. Как относитесь к подобной практике?

- Все зависит от даты начала. В Англии он стартует в августе, поэтому они на это пошли. (Евгений БЕЛОУСОВ)