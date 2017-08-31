Толой указан игроком "Спартака" в приложении РФПЛ

Защитник "Аталанты" Рафаэл Толой в приложении РФПЛ для мобильных устройств указан в качестве игрока "Спартака". Ранее в СМИ появлялась информация о том, что клубы договорились о трансфере.

При этом официальной информации о сделке не было. Также в приложении не указан номер, под которым будет выступать футболист. Что примечательно, на официальном сайте организации такой информации нет.

Напомним, что в "Аталанте" главный тренер "Спартака" Массимо Каррера провел семь сезонов. Предполагалось, что в случае позитивного завершения переговоров красно-белые могут отпустить в "Трабзонспор" Сердара Таски.

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