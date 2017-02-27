20:18 | ФУТБОЛ — РФПЛ

РФПЛ проверит все натуральные поля клубов после 18-го тура

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Комиссия РФПЛ по допуску полей вновь проверит все натуральные газоны клубов после 18-го тура чемпионата страны. Об этом сообщил президент лиги Сергей Прядкин.

– На данный момент проблемы только в Самаре, Томске и Екатеринбурге, все остальные поля готовы, – цитирует ТАСС Прядкина. – В Казани ожидается похолодание до минус восьми (к матчу 19-го тура "Рубин" – "Оренбург" 11 марта). Но такие случаи будут рассматриваться ближе к делу. В остальном ожидается плюсовая температура, и никаких проблем пока не предвидится.

Напомним, ранее лига изменила место проведения двух матчей 18-го тура чемпионата: встреча "Томь" – "Ростов" 3 марта будет сыграна в Ростове-на-Дону, а "Крылья Советов" – "Локомотив" – 5 марта в Уфе. Также под угрозой было проведение матча "Урал" – "Амкар" в Екатеринбурге.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4056182

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 18-й тур
Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Почему простое и понятное всем не утвердить в регламенте , а именно - запретить проводить в сезоне по две игры на своём поле с одним и тем же соперником в чемпионате . Что за бред когда едут в гости , а не на нейтральном поле - откуда вдруг такая появляется кошельковая любезность у некоторых руководителей . Для чего эти большие комиссии которые ездят , проверяют , получают за это зарплату , вносят резервные стадионы , а клубы вдруг проявляют любезность к сопернику и едут к нему в гости - где спортивный принцип ? Или и в РФПЛ и в РФС только комиссии в головах и комиссионные ?

21:24

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ