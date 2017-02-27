РФПЛ проверит все натуральные поля клубов после 18-го тура

Комиссия РФПЛ по допуску полей вновь проверит все натуральные газоны клубов после 18-го тура чемпионата страны. Об этом сообщил президент лиги Сергей Прядкин.

– На данный момент проблемы только в Самаре, Томске и Екатеринбурге, все остальные поля готовы, – цитирует ТАСС Прядкина. – В Казани ожидается похолодание до минус восьми (к матчу 19-го тура "Рубин" – "Оренбург" 11 марта). Но такие случаи будут рассматриваться ближе к делу. В остальном ожидается плюсовая температура, и никаких проблем пока не предвидится.

Напомним, ранее лига изменила место проведения двух матчей 18-го тура чемпионата: встреча "Томь" – "Ростов" 3 марта будет сыграна в Ростове-на-Дону, а "Крылья Советов" – "Локомотив" – 5 марта в Уфе. Также под угрозой было проведение матча "Урал" – "Амкар" в Екатеринбурге.