РФПЛ проверит все натуральные поля клубов после 18-го тура

Комиссия РФПЛ по допуску полей вновь проверит все натуральные газоны клубов после 18-го тура чемпионата страны. Об этом сообщил президент лиги Сергей Прядкин.
– На данный момент проблемы только в Самаре, Томске и Екатеринбурге, все остальные поля готовы, – цитирует ТАСС Прядкина. – В Казани ожидается похолодание до минус восьми (к матчу 19-го тура "Рубин" – "Оренбург" 11 марта). Но такие случаи будут рассматриваться ближе к делу. В остальном ожидается плюсовая температура, и никаких проблем пока не предвидится.
Напомним, ранее лига изменила место проведения двух матчей 18-го тура чемпионата: встреча "Томь" – "Ростов" 3 марта будет сыграна в Ростове-на-Дону, а "Крылья Советов" – "Локомотив" – 5 марта в Уфе. Также под угрозой было проведение матча "Урал" – "Амкар" в Екатеринбурге.
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Почему простое и понятное всем не утвердить в регламенте , а именно - запретить проводить в сезоне по две игры на своём поле с одним и тем же соперником в чемпионате . Что за бред когда едут в гости , а не на нейтральном поле - откуда вдруг такая появляется кошельковая любезность у некоторых руководителей . Для чего эти большие комиссии которые ездят , проверяют , получают за это зарплату , вносят резервные стадионы , а клубы вдруг проявляют любезность к сопернику и едут к нему в гости - где спортивный принцип ? Или и в РФПЛ и в РФС только комиссии в головах и комиссионные ?
21:24