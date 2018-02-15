РФПЛ перенесет матчи ЦСКА, "Локо", "Зенита" и "Спартака", намеченные на день президентских выборов

Руководство РФПЛ приняло решение о переносе четырех матчей чемпионата России, намеченных на 18 марта. Игры ЦСКА – "Амкар", "Локомотив" – "Ахмат", "Зенит" – "Динамо" и "Рубин" – "Спартак" состоятся в другие дни. Данное решение было принято в связи с обращениями МВД РФ и руководства регионов.

Новые даты и время игр будут объявлены позднее. Причины переноса не раскрываются. Напомним, что 18 марта пройдут выборы президента РФ.