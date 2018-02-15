РФПЛ перенесет матчи ЦСКА, "Локо", "Зенита" и "Спартака", намеченные на день президентских выборов

Руководство РФПЛ приняло решение о переносе четырех матчей чемпионата России, намеченных на 18 марта. Игры ЦСКА – "Амкар", "Локомотив" – "Ахмат", "Зенит" – "Динамо" и "Рубин" – "Спартак" состоятся в другие дни. Данное решение было принято в связи с обращениями МВД РФ и руководства регионов.
Новые даты и время игр будут объявлены позднее. Причины переноса не раскрываются. Напомним, что 18 марта пройдут выборы президента РФ.
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Karerra
Вопреки Зачем связывать политику и спорт? И что еще нельзя делать гражданам в день назначения президента? Календарь - никак не связан с этим. Наоборот, когда в стране есть свобода слова и свобода выбора - люди вправе выбирать любые дни. А у нас , оказывается не все это поддерживают.
22:45
Karerra
Зачем связывать футбол и политику.... Матч это мероприятие на вечер. Хочешь проголосовать - утром сходи и голосуй. Так что календарь под Миллера и Федуна - это выдумки. Никто ничего не выиграет, если 18 марта будут матчи. А это идолопоклонение до фашизма довести может.
22:42
Доктор_Хряк
shpasic ЦСКА с Амкаром, кстати, могли бы и сыграть, там милиции было бы больше, чем зрителей. 16:00--------- У тебя иногда бывают правильные мысли ) Или это был побочный эффект??? )))))
16:45
shpasic
ЦСКА с Амкаром, кстати, могли бы и сыграть, там милиции было бы больше, чем зрителей.
16:00
Доктор_Хряк
Раньше на 9 МАЯ- ДЕНЬ ПОБЕДЫ Кубок России финал был. И было всегда всё прекрасно !!! Ща либерасты бояццо уже и дня выборов. Скоро либерастня баклановская день влюблённых мужиков отмечать будет. )))
15:43
Вопреки
Мутко и Прядкина гнать из Футбола поганой метлой... Как можно так работать - нет слов ? Привыкли по заявкам Гинера, Федуна и Миллера календарь составлять, да еще и кроить его под интересы адм. ресурсных клубов... Уволить лишь за то, что они наплевали на выборы Президента и слепили филькину грамоту, называемой календарь РФПЛ на ближайшие ТРИ тура.. Позорники !
15:43
SS-1525-Sergey
Вопреки ... Сдвиньте матчи тогда на 19-е число, раз уж напряженка такая в столице, но в Питере и Казани ведь один матч и отдохнувшей полиции вполне по силам обеспечить порядок на стадионе и 18-го вечером...15:10 +++ Будет усиление, избирательные участки возьмут под охрану и дежурство задолго до выборов. Плюс резерв на случай несанкционированных акций и прочие мероприятия. Поэтому не то что 18 вечером, но у многих рабочий день плавно перейдёт и в ночь на 19-ое. Даже при большей штатной численности всегда народа не хватало в стародавние времена, а сейчас тем паче.
15:33
shpasic
забавно будет, если болельщики гостевых команд уже оформили возможность голосования не по месту жительства.
15:11
Вопреки
Опять 25 - Прядкин с Мутко, что не знали перед составлением календаря, что 18-го выборы ??? Странновато, как-то, уважаемые... переносят матчи лишь участникам еврокубков, имеющих влияние на руководство РФС и РФПЛ, создавая 4-м клубам тепличные условия, в случае их прохода в следующий раунд... давая им лишнее время на подготовку к матчам ЧР. Почему тогда не переносят матчи в других городах, в которых есть команды ПЛ или там выборы не будут проводиться ??? Ничего не меняется в нашем футболе... Сдвиньте матчи тогда на 19-е число, раз уж напряженка такая в столице, но в Питере и Казани ведь один матч и отдохнувшей полиции вполне по силам обеспечить порядок на стадионе и 18-го вечером.
15:10
ЗЗ+
Данное решение было принято в связи с обращениями МВД РФ и руководства регионов. Причины переноса не раскрываются.// Бугага. А то так не понятно почему.
14:54
shpasic
действительно, вот они не знали, что матчи на 18 марта не нужно назначать. такая же неожиданность, как снег и мороз в декабре.
14:26
shur
Новые даты и время игр будут объявлены позднее. Причины переноса не раскрываются.____________ А зачем раскрывать секрет Полишинеля? ВЫБОРЫ!
14:17