14:12 | Футбол — РФПЛ

РФПЛ перенесет матчи ЦСКА, "Локо", "Зенита" и "Спартака", намеченные на день президентских выборов

12

Руководство РФПЛ приняло решение о переносе четырех матчей чемпионата России, намеченных на 18 марта. Игры ЦСКА"Амкар", "Локомотив""Ахмат", "Зенит""Динамо" и "Рубин""Спартак" состоятся в другие дни. Данное решение было принято в связи с обращениями МВД РФ и руководства регионов.

Новые даты и время игр будут объявлены позднее. Причины переноса не раскрываются. Напомним, что 18 марта пройдут выборы президента РФ.

Опрос

Кто выиграет чемпионат России-2017/18?
голосовать
12
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (12)
Войти, чтобы оставить комментарий

Karerra

Вопреки Зачем связывать политику и спорт? И что еще нельзя делать гражданам в день назначения президента? Календарь - никак не связан с этим. Наоборот, когда в стране есть свобода слова и свобода выбора - люди вправе выбирать любые дни. А у нас , оказывается не все это поддерживают.

22:45

Karerra

Зачем связывать футбол и политику.... Матч это мероприятие на вечер. Хочешь проголосовать - утром сходи и голосуй. Так что календарь под Миллера и Федуна - это выдумки. Никто ничего не выиграет, если 18 марта будут матчи. А это идолопоклонение до фашизма довести может.

22:42

Доктор_Хряк

shpasic ЦСКА с Амкаром, кстати, могли бы и сыграть, там милиции было бы больше, чем зрителей. 16:00--------- У тебя иногда бывают правильные мысли ) Или это был побочный эффект??? )))))

16:45

shpasic

ЦСКА с Амкаром, кстати, могли бы и сыграть, там милиции было бы больше, чем зрителей.

16:00

Доктор_Хряк

Раньше на 9 МАЯ- ДЕНЬ ПОБЕДЫ Кубок России финал был. И было всегда всё прекрасно !!! Ща либерасты бояццо уже и дня выборов. Скоро либерастня баклановская день влюблённых мужиков отмечать будет. )))

15:43

Вопреки

Мутко и Прядкина гнать из Футбола поганой метлой... Как можно так работать - нет слов ? Привыкли по заявкам Гинера, Федуна и Миллера календарь составлять, да еще и кроить его под интересы адм. ресурсных клубов... Уволить лишь за то, что они наплевали на выборы Президента и слепили филькину грамоту, называемой календарь РФПЛ на ближайшие ТРИ тура.. Позорники !

15:43

SS-1525-Sergey

Вопреки ... Сдвиньте матчи тогда на 19-е число, раз уж напряженка такая в столице, но в Питере и Казани ведь один матч и отдохнувшей полиции вполне по силам обеспечить порядок на стадионе и 18-го вечером...15:10 +++ Будет усиление, избирательные участки возьмут под охрану и дежурство задолго до выборов. Плюс резерв на случай несанкционированных акций и прочие мероприятия. Поэтому не то что 18 вечером, но у многих рабочий день плавно перейдёт и в ночь на 19-ое. Даже при большей штатной численности всегда народа не хватало в стародавние времена, а сейчас тем паче.

15:33

shpasic

забавно будет, если болельщики гостевых команд уже оформили возможность голосования не по месту жительства.

15:11

Вопреки

Опять 25 - Прядкин с Мутко, что не знали перед составлением календаря, что 18-го выборы ??? Странновато, как-то, уважаемые... переносят матчи лишь участникам еврокубков, имеющих влияние на руководство РФС и РФПЛ, создавая 4-м клубам тепличные условия, в случае их прохода в следующий раунд... давая им лишнее время на подготовку к матчам ЧР. Почему тогда не переносят матчи в других городах, в которых есть команды ПЛ или там выборы не будут проводиться ??? Ничего не меняется в нашем футболе... Сдвиньте матчи тогда на 19-е число, раз уж напряженка такая в столице, но в Питере и Казани ведь один матч и отдохнувшей полиции вполне по силам обеспечить порядок на стадионе и 18-го вечером.

15:10

ЗЗ+

Данное решение было принято в связи с обращениями МВД РФ и руководства регионов. Причины переноса не раскрываются.// Бугага. А то так не понятно почему.

14:54

shpasic

действительно, вот они не знали, что матчи на 18 марта не нужно назначать. такая же неожиданность, как снег и мороз в декабре.

14:26

shur

Новые даты и время игр будут объявлены позднее. Причины переноса не раскрываются.____________ А зачем раскрывать секрет Полишинеля? ВЫБОРЫ!

14:17

Олимпиада Live!
Олимпиада Live!