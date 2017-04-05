РФПЛ будет готова перейти на лимит на легионеров "10+15" к сезону-2018/19

Президент Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин заявил, что лига будет готова перейти на формат лимита на легионеров "10+15" к сезону-2018/19.
На конференции Российского футбольного союза (РФС) 8 апреля будет рассмотрена "Стратегия-2030", которая была принята за основу развития футбола в стране. В части профессионального футбола будет рассмотрен в том числе и вопрос лимита на легионеров.
- До чемпионата мира лимит меняться не будет - в следующем сезоне останется текущий формат "6+5". Об этом просили и клубы, - приводит ТАСС слова Прядкина. - В "Стратегии" мы просили отобразить лимит "10+15". Мы поддерживаем ту позицию, которая изначально была выработана рабочей группой Михаила Гершковича.
Конечно, хотелось бы, чтобы у клубов был запас времени, чтобы переподписать игроков и пересмотреть стратегию по работе с легионерами. На мой взгляд, одного сезона для этого хватит, так как фактически в распоряжении клубов будет три трансферных окна. Тогда с сезона-2018/19 можно будет переходить на формат "10+15".
Лимит "10 легионеров плюс 15 россиян в заявке" не подразумевает ограничений по количеству иностранцев на поле. На данный момент в лиге действует лимит, согласно которому на поле могут находиться максимум шесть легионеров, при этом ограничения в заявке нет.
inspire
одним лимитом ничего не решить, но этот вариант пожалуй лучший, если вместе с ним в контрактах появиться пункт о минимуме матчей, то дело сдвинется ...
11:52
Андрей Палыч 1979
serzheo________Да нет,наоборот будет начало возрождения росфутбола.Такие денежные мешки как кокошка начнут работать и играть,т.к. ему место в основе не будет гарантированно как сейчас.
11:40
serzheo
Хана росфутболу. Будем наблюдать чемп Африки. 20 посредственных масаев на поле и пустые трибуны, аля нижняя восьмерка.
11:08
merniloskut
Не понимаю тех, кто за отмену лимита вообще! Каждый наш клуб, выступающий в РФПЛ, - тогда будет состоять на 90% из гастарбайтеров! А все русские и россияне будут "мессить" грязь в ФНЛ или ПФЛ!
11:06