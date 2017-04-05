РФПЛ будет готова перейти на лимит на легионеров "10+15" к сезону-2018/19

Президент Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин заявил, что лига будет готова перейти на формат лимита на легионеров "10+15" к сезону-2018/19.

На конференции Российского футбольного союза (РФС) 8 апреля будет рассмотрена "Стратегия-2030", которая была принята за основу развития футбола в стране. В части профессионального футбола будет рассмотрен в том числе и вопрос лимита на легионеров.

- До чемпионата мира лимит меняться не будет - в следующем сезоне останется текущий формат "6+5". Об этом просили и клубы, - приводит ТАСС слова Прядкина. - В "Стратегии" мы просили отобразить лимит "10+15". Мы поддерживаем ту позицию, которая изначально была выработана рабочей группой Михаила Гершковича.

Конечно, хотелось бы, чтобы у клубов был запас времени, чтобы переподписать игроков и пересмотреть стратегию по работе с легионерами. На мой взгляд, одного сезона для этого хватит, так как фактически в распоряжении клубов будет три трансферных окна. Тогда с сезона-2018/19 можно будет переходить на формат "10+15".

Лимит "10 легионеров плюс 15 россиян в заявке" не подразумевает ограничений по количеству иностранцев на поле. На данный момент в лиге действует лимит, согласно которому на поле могут находиться максимум шесть легионеров, при этом ограничения в заявке нет.