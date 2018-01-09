13:29 | Футбол — РФПЛ

Резвухин - о финансировании "Амкара": "Дед Мороз не приходил, подарки не принес"

3

Генеральный директор "Амкара" Игорь Резвухин сообщил, что новостей по поводу финансирования клуба нет. При этом Резвухин отметил, что команда полетит на сбор в Турцию, который начнется 11 января, и будет готовиться в плановом режиме.

– Не прояснилась ситуация с финансированием "Амкара"?

– Дед Мороз не приходил, подарков не принес! (смеется) Если честно, ничего нового у нас не появилось. На сборы мы полетим, будем готовиться в плановом режиме. Надеемся, что все будет хорошо.

– Клуб ищет спонсоров или вся надежда только на помощь от региона?

– Мы трудимся совместно. Давайте немножко подождем. Надеемся, что все разрешиться в нашу сторону.

Напомним, в декабре появилась информация о том, что пермская команда может прекратить свое существование. (Павел ГУРЕВИЧ)

Опрос

Кто выиграет чемпионат России-2017/18?
голосовать
3
Материалы сюжета: Зима РФПЛ-2017/18. Главное
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
Войти, чтобы оставить комментарий

serzheo

Нефига было легов покупать ежели денег нет.

13:55

баламошка

Деду Морозу не до вас. У него скоро выборы на носу. Ну, как выборы. "Выборы", скорее.

13:40