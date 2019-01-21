Расписание матчей турнира "Фонбет Кубок Матч Премьер"

В понедельник, 21 января, в Катаре стартует зимний турнир "Фонбет Кубок Матч Премьер". В нем в примут участие четыре клуба российской премьер-лиги – "Спартак", "Локомотив", "Зенит" и "Ростов".

Полное расписание матчей турнира:



21 января. "Спартак" – "Ростов" (20.00 по московскому времени, трансляция: "Матч Премьер", "Матч ТВ")



22 января. "Зенит" – "Локомотив" (20.00, трансляция: "Матч Премьер", "Матч ТВ")



25 января. "Зенит" – "Спартак" (18.30, трансляция: "Матч Премьер", "Матч ТВ")



"Ростов" – "Локомотив" (21.00, трансляция: "Матч Премьер", "Матч ТВ")



28 января. "Ростов" – "Зенит" (20.00, трансляция: "Матч Премьер", "Матч ТВ")



29 января. "Спартак" – "Локомотив" (20.00, трансляция: "Матч Премьер", "Матч ТВ")

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