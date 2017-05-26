Расич пропустил матч с "Енисеем" из-за травмы

Генеральный директор "Арсенала" Дмитрий Балашов рассказал "СЭ", что нападающий Федерико Расич пропустил первый стыковой матч с "Енисеем" (1:2) из-за травмы. По его словам, медицинский штаб делает все возможное, чтобы поставить форварда на ноги к ответной встрече. В нынешнем сезоне аргентинец провел 12 матчей, забил 6 голов, став лучшим бомбардиром команды.

– В игре со "Спартаком" Расич получил повреждение, – сказал Балашов. – Он полетел с нами в Красноярск, мы до последнего рассчитывали, что он сможет выйти на поле. Не получилось.

– Успеет ли он восстановиться к ответной встрече?

– Медицинский штаб работает над этим. Тренеры примут решение по футболисту уже в день игры.

– Есть ли еще в команде травмированные?

– Мелкие повреждения есть у всех, но ребята понимают значимость матча. Будут играть на морально-волевых. (Сергей АСТАХОВ)

Напомним, что ответный матч между "Арсеналом" и "Енисеем" состоится в воскресенье, начало игры - в 18.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.