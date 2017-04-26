Рашид Рахимов: "Схема? Решили рискнуть"

Главный тренер "Терека" Рашид Рахимов во флеш-интервью перед матчем 25-го тура чемпионата России с "Рубином" заявил, что ему пришлось изменить игровую смену из-за кадровых проблем. Также он посетовал на плохую реализацию в последних играх.

– Состав? Все позиции на поле будут заняты. Начнут 10 игроков плюс вратарь, – сказал Рахимов. – Естественно, пришлось поменять схему. Дождитесь начала матча – и вы все увидите. Почему вы решили, что все три защитника будут центральными? Мы исходим из того, что у нас были кадровые проблемы. За день до матча выбыл Уциев. Посчитали нужным изменить схему. Посмотрим, как она будет работать на поле. Времени на перестройку было мало. Но мы решили рискнуть.

Конечно, Оздоева будет не хватать. Для нас каждый игрок важен.

Почему "Терек" с трудом в последнее время набирает очки? Считаю, есть элемент невезения. В целом игра – не плохая и не хорошая. Ребята стараются и выдают максимум. Но матч с "Уфой", когда мы не реализовали много моментов, немного надломил психологически команду. Не скажу, что мы уступали по игре всем соперникам. Матчи были в основном равные. Но вы видите – с "Оренбургом" сами себе забили, с "Анжи" допустили грубую ошибку. Нас не прощают, а мы свои моменты не используем.

"СЭ" проведет трансляцию матча "Рубин" – "Терек"