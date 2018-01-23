Рашид Рахимов: "Если "Зенит" продаст Кузяева, тот и в новом клубе не потеряется"

Бывший главный тренер "Ахмата" Рашид Рахимов подчеркнул, что хавбеку "Зенита" Далеру Кузяеву нужна конкуренция для прогресса. Кузяев перешел в питерский клуб из "Ахмата" перед началом нынешнего сезона и на данный момент провел в его составе 25 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 6 голевых передач.

- Далеру нужна конкуренция. Он ее любит и умеет проявлять себя, - сказал Рахимов в эфире канала "Россия 24". - Он пришел в "Терек", когда был по большому счету никому не нужен. Он был в "Нефтехимике", на него никто не обращал внимания, и меня попросили за ним посмотреть. Первый же сбор показал, что парень очень обучаемый. Я решил, что с ним нужно поработать, посмотреть еще один сбор. Я убедился на втором сборе, что он будет прогрессировать. Для меня было понятно, что когда на позиции есть Адилсон и Маурисиу, которые хорошо друг друга понимают, и приходит 21-летний парень, нужно его поддержать. Я понимал, что он даст бой и рад, что не ошибся.

Когда он переходил в "Зенит", я сказал, что он конкуренции не испугается. Важно, чтобы были футболисты, благодаря которым он сможет сделать следующий шаг. Если "Зенит" продаст его в другой клуб, Далер и там не потеряется.