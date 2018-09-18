Рахимов объяснил, что происходит с "Локомотивом"

Главный тренер "Ахмата" Рашид Рахимов​ в эфире программы "Футбол России" на телеканале "Россия 24" поделился мнением по поводу того, почему клубам тяжело защищать чемпионские звания. После 7 туров действующий чемпион страны "Локомотив"​ занимает 10-е место в турнирной таблице.

– Клубам очень сложно отстаивать чемпионские звания, потому что со стороны соперника команда получает еще больше внимания, у игроков появляется больше мотивации сыграть с чемпионами хорошо, обыграть, – считает Рахимов. – Давайте вспомним, что у "Локомотива" было в прошлом сезоне, когда команда стала чемпионом. Никто не говорил о чемпионстве, красно-зеленые были темной лошадкой, находились на вторых ролях, если можно так сказать. Все думали, что будет чемпионом "Зенит", а бороться с ним будут "Спартак" и ЦСКА. "Локомотив" потихоньку подкрался и использовал слабости соперников, набирая очки, но матчи давались тяжело. Когда становишься чемпионом, нужно усиливать команду так, чтобы было больше вариантов в атаке.