Рахимов - о травме Джикии: "Спартаку" нужно покупать игрока, сборной - возвращать Березуцкого"

Известный российский тренер Рашид Рахимов выразил мнение, что "Спартаку" нужно подписать нового защитника после травмы Георгия Джикии. Игрок сборной России получил повреждение крестообразных связок и предположительно выбыл до конца сезона. По словам Рахимова, национальной команде перед чемпионатом мира-2018 нужно возвращать защитника ЦСКА Алексея или Василия Березуцкого.

- С учетом ситуации, в которой оказался "Спартак", ему нужно приобретать нового игрока, - сказал Рахимов в эфире канала "Россия 24". - Они не могут сыграть в три центральных защитника, которые есть на сегодняшний день, нужен еще один. Но это проблема не только для "Спартака", но и для сборной.

- Но в сборную же игрока не купишь.

- В сборную не купишь. Мое мнение: в этой ситуации нужно вернуть одного из Березуцких. Есть и те, кто против. Но давайте оценим ситуацию: это домашний чемпионат мира. Это игрок с большим опытом. Он постоянно играет в составе ЦСКА.

- А если не вернуть?

- В таких турнирах нужны опытные игроки, а у нас их не так много. Есть Акинфеев, который хорошо сыгран с Березуцкими. Нужен лидер, который может вести за собой команду. Опять же выходим на Березуцкого. Игрок проверенный, для экспериментов времени мало.