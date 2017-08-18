Раде Дугалич: "Тосно" не должен терять очки с такими командами, как "СКА-Хабаровск"

Защитник "Тосно" Раде Дугалич в перерыве матча 7-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровск" отметил, что команде тяжело пройти оборону хабаровчан, поскольку гости играют в 5 защитников. Футболист подчеркнул, что "Тосно" постарается во втором тайме добыть победу.

– Мы контролируем игру и пытаемся через пас пройти их оборону, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Дугалич. – Они играют в 5 защитников, поэтому у нас не получаются быстрые атаки. Нам нужно победить в этой игре. Мы хозяева поля и не должны терять очки с такими командами. Будем стараться победить во втором тайме.

Трансляция матча "Тосно" – "СКА-Хабаровск"