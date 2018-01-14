"Пусть каждый сам находит дорогу". Смолов выложил отрывок песни "Арии"

Нападающий "Краснодара" Федор Смолов на своей странице в Инстаграме опубликовал фотографию, которую прокомментировал строчкой из песни группы "Ария" "Осколок льда".
Ранее сообщалось, что в подписании контракта с игроком заинтересован "Вест Хэм". Предполагалось, что "молотобойцы" заплатят за переход форварда около 17 миллионов евро. Также сообщалось, что 27-летний россиянин может стать футболистом "Зенита".
Текст сообщения, опубликованного в Инстаграме Смолова:
Пусть каждый сам находит дорогу,
Мой путь будет в сотню раз длиннее,
Но не виню ни черта,ни Бога,
За все платить придется мне.
Напомним, что Смолов выступает за "Краснодар" с 2015 года. В текущем сезоне в составе "быков" он провел 15 матчей во всех турнирах, забил десять голов и четыре раза ассистировал партнерам по команде.
Полностью текст песни можно посмотреть – здесь//
Посмотреть клип можно здесь//
Таблица переходов РФПЛ
lavrentev01
Яяяяяяяяяяя лююююююююбииииил и ненавидееееееееееееееел!!!! Но тепеееееерь душа пустаааааааааа... все исчезло, не оставив и следа... и не знает болиииии в груди осколок льдааааааааааааа..... Спасибо, Федя. Песню хорошую напомнил)
14:08
самоходчик
Согласен на все 100%.
13:33
Tornado 2012
Хм..Теперь ждем отрывок из Кипелова: "Я свободен!")
12:55
Нефилим
Осколок льда))) У Арии шикарные песни...
12:13
баламошка
Давай уже в Вест Хэм вали. Найдёт он сам дорогу, понимаешь ли. Без баламошки заблудишься. Хватит у Галицкого на коленках сидеть.
11:47