"Пусть каждый сам находит дорогу". Смолов выложил отрывок песни "Арии"

Нападающий "Краснодара" Федор Смолов на своей странице в Инстаграме опубликовал фотографию, которую прокомментировал строчкой из песни группы "Ария" "Осколок льда".

Ранее сообщалось, что в подписании контракта с игроком заинтересован "Вест Хэм". Предполагалось, что "молотобойцы" заплатят за переход форварда около 17 миллионов евро. Также сообщалось, что 27-летний россиянин может стать футболистом "Зенита".

Текст сообщения, опубликованного в Инстаграме Смолова:

Пусть каждый сам находит дорогу,

Мой путь будет в сотню раз длиннее,

Но не виню ни черта,ни Бога,

За все платить придется мне.

Напомним, что Смолов выступает за "Краснодар" с 2015 года. В текущем сезоне в составе "быков" он провел 15 матчей во всех турнирах, забил десять голов и четыре раза ассистировал партнерам по команде.

Полностью текст песни можно посмотреть – здесь//

Посмотреть клип можно здесь//

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