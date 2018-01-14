11:30 | Футбол — РФПЛ

"Пусть каждый сам находит дорогу". Смолов выложил отрывок песни "Арии"

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Нападающий "Краснодара" Федор Смолов на своей странице в Инстаграме опубликовал фотографию, которую прокомментировал строчкой из песни группы "Ария" "Осколок льда".

Ранее сообщалось, что в подписании контракта с игроком заинтересован "Вест Хэм". Предполагалось, что "молотобойцы" заплатят за переход форварда около 17 миллионов евро. Также сообщалось, что 27-летний россиянин может стать футболистом "Зенита".

Текст сообщения, опубликованного в Инстаграме Смолова:

Пусть каждый сам находит дорогу,
Мой путь будет в сотню раз длиннее,
Но не виню ни черта,ни Бога,
За все платить придется мне.

Напомним, что Смолов выступает за "Краснодар" с 2015 года. В текущем сезоне в составе "быков" он провел 15 матчей во всех турнирах, забил десять голов и четыре раза ассистировал партнерам по команде.

Полностью текст песни можно посмотреть – здесь//
Посмотреть клип можно здесь//
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КОММЕНТАРИИ (5)
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lavrentev01

Яяяяяяяяяяя лююююююююбииииил и ненавидееееееееееееееел!!!! Но тепеееееерь душа пустаааааааааа... все исчезло, не оставив и следа... и не знает болиииии в груди осколок льдааааааааааааа..... Спасибо, Федя. Песню хорошую напомнил)

14:08

самоходчик

Согласен на все 100%.

13:33

Tornado 2012

Хм..Теперь ждем отрывок из Кипелова: "Я свободен!")

12:55

Нефилим

Осколок льда))) У Арии шикарные песни...

12:13

баламошка

Давай уже в Вест Хэм вали. Найдёт он сам дорогу, понимаешь ли. Без баламошки заблудишься. Хватит у Галицкого на коленках сидеть.

11:47