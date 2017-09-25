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16:06 | Футбол — РФПЛ

Прокофьев - в стартовом составе "Амкара" на матч со "СКА-Хабаровск"


Стали известны стартовые составы "Амкара" и "СКА-Хабаровск" на матч 11-го тура чемпионата России. С первых минут на поле появится нападающий пермского клуба Станислав Прокофьев.

"Амкар": Нигматуллин, Белоруков, Сиваков, Зайцев, Занев, Милькович, Конде, Комолов, Гол, Баланович, Прокофьев.

Запасные: Хомич, Вамбольт, Идову, Рязанцев, Шаваев, Гащенков, Чухланцев, Костюков, Эззатоллахи, Салугин, Бодул.

"СКА-Хабаровск": Довбня, Эдиев, Димидко, Пуцко, Габулов, Наваловский, Савичев, Дедечко, Корян, Карасев, Маркович.

Запасные: Криворучко, Черевко, Баляйкин, Гришко, Тишкин, Никифоров, Казанков, Калинский, Федотов, Барбаро, Христов.

Встреча начнется в 17.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.

Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 11-й тур
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