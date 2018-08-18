Прогноз "Фонбет": "Спартак" – фаворит матча с "Краснодаром"

18 августа "Краснодар" на своем поле встретится со "Спартаком" в матче четвертого тура российской Премьер-лиги. Встреча начнется в 19:00 по московскому времени. Директор по маркетингу букмекерской компании "Фонбет" Алина Якиревич рассказала о ставках на этот матч.

Кто победит?

– Букмекеры "Фонбет" считают, что в этом матче выиграет "Спартак". На победу москвичей принимаются ставки с коэффициентом 2.60, на победу "Краснодара" – с коэффициентом 2.70, на ничью – с коэффициентом 3.30.

Большинство клиентов "Фонбет" согласно с прогнозами букмекеров. 56% игроков выбрали "Спартак", 21% – "Краснодар" и 23% – ничью.

Сколько забьют голов?

– По мнению "Фонбет", команды забьют меньше трех голов. На тотал меньше 2,5 принимаются ставки с коэффициентом 1.77, на тотал больше 2,5 – с коэффициентом 2.05.

Большинство клиентов "Фонбет", наоборот, уверено в том, что матч будет результативным. На тотал больше 2,5 поставили 63% игроков, на тотал меньше 2,5 – 37%.

На что ставят в "Фонбет"?

– Самой популярной стала ставка на победу "Спартака" – ее предпочли 43% клиентов "Фонбет". 18% игроков поставили на ничейный исход встречи, 16% – на победу "Краснодара". 15% клиентов "Фонбет" сделали ставку на то, что команда Массимо Карреры не проиграет, 8% – на тотал больше 2,5.

А сколько ставят?

– Самая крупная ставка – 100 000 рублей на общий тотал голов больше 2,5. В среднем на матч "Краснодара" и "Спартака" ставят 616 рублей.

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