Профсоюз футболистов попросит регламентировать температурные рамки проведения матчей РФПЛ

Глава Общероссийского профессионального союза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов планирует обсудить с руководством российского футбола возможность установления точных температурных значений, в которых разрешено проводить матчи чемпионата России. По его мнению, к обсуждению этого вопроса стоит привлечь главу медицинского комитета РФС, врача сборной России Эдуарда Безуглова.

Напомним, 18 ноября в Хабаровске состоялся матч 17-го тура чемпионата России "СКА-Хабаровск" - ЦСКА (2:4). На момент завершения встречи температура была на уровне минус 17 градусов. 27 ноября дальневосточники на своем поле сыграют с "Локомотивом". Железнодорожники предлагали провести игру на Юге страны (резервным для "Локомотива" на сезон-2017/18 заявлен стадион "Фишт" в Сочи, для "СКА-Хабаровск" - "Анжи Арена" в Каспийске. - Прим "СЭ").

- Мы сегодня отправим письма в РФПЛ, Виталию Мутко - это касается не конкретно матча в Хабаровске, а в целом ситуации с тем, в каких условиях играют футболисты, - цитирует ТАСС Зотова. - УЕФА установил, что можно играть до минус 15, а если температура ниже этой отметки - то уже по договоренности команд между собой. На наш взгляд, это слишком общие цифры. Европу эта проблема нечасто затрагивает, а для нас эта тема критична и важна.

Мы бы с удовольствием привлекли бы к этому процессу и Эдуарда Безуглова. Нужно сесть и обсудить, в каких условиях играть можно, а в каких - нет, чтобы каждый год не возвращаться к этому вопросу, эта тема поднимается постоянно - то для игры слишком жарко, то слишком холодно. Нужно обозначить четкие температурные и в целом климатические рамки.

Также хотелось бы, чтобы календарь чемпионата составлялся так, чтобы в холодное время года матчи не проводили там, где наибольшая вероятность сильного мороза.