Профсоюз футболистов попросит регламентировать температурные рамки проведения матчей РФПЛ

Глава Общероссийского профессионального союза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов планирует обсудить с руководством российского футбола возможность установления точных температурных значений, в которых разрешено проводить матчи чемпионата России. По его мнению, к обсуждению этого вопроса стоит привлечь главу медицинского комитета РФС, врача сборной России Эдуарда Безуглова.
Напомним, 18 ноября в Хабаровске состоялся матч 17-го тура чемпионата России "СКА-Хабаровск" - ЦСКА (2:4). На момент завершения встречи температура была на уровне минус 17 градусов. 27 ноября дальневосточники на своем поле сыграют с "Локомотивом". Железнодорожники предлагали провести игру на Юге страны (резервным для "Локомотива" на сезон-2017/18 заявлен стадион "Фишт" в Сочи, для "СКА-Хабаровск" - "Анжи Арена" в Каспийске. - Прим "СЭ").
- Мы сегодня отправим письма в РФПЛ, Виталию Мутко - это касается не конкретно матча в Хабаровске, а в целом ситуации с тем, в каких условиях играют футболисты, - цитирует ТАСС Зотова. - УЕФА установил, что можно играть до минус 15, а если температура ниже этой отметки - то уже по договоренности команд между собой. На наш взгляд, это слишком общие цифры. Европу эта проблема нечасто затрагивает, а для нас эта тема критична и важна.
Мы бы с удовольствием привлекли бы к этому процессу и Эдуарда Безуглова. Нужно сесть и обсудить, в каких условиях играть можно, а в каких - нет, чтобы каждый год не возвращаться к этому вопросу, эта тема поднимается постоянно - то для игры слишком жарко, то слишком холодно. Нужно обозначить четкие температурные и в целом климатические рамки.
Также хотелось бы, чтобы календарь чемпионата составлялся так, чтобы в холодное время года матчи не проводили там, где наибольшая вероятность сильного мороза.
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Дополнительная информация
- Виталий Мутко
- Локомотив М (футбол)
- ЦСКА (футбол)
- СКА-Хабаровск
- РФС
- Эдуард Безуглов
- Александр Зотов (ОПСФ)
эстонский армеец
Сейчас решается вопрос - кто "круче" - "Зенит" или "Локомотив" - в вопросе - побывает паровоз в Хабаровске или "отскочет"? Не дайте им соскочить! Пусть летят в Хабаровск(могут и не сыграть) - главное - чтобы были уставшими от перелётов!!! Идёт борьба в чемпионате - все должны "испить" хабаровской водички!
13:06
shpasic
может, ещё успеют ночью перед перелётов в Хабаровск принять поправки в регламент.
13:03
alfin7
Почему при составление календаря ни кто не озаботился этим? А сейчас , как шпалычу и сухине приходится лететь , то сразу все начали высказываться от врачей до профсоюза.
12:42