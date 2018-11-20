Президент "Урала": "Заявления о договорных играх – полный бред!"

Президент "Урала" Григорий Иванов раскритиковал информацию об обвинении екатеринбургской команды в участии в договорных матчах. 57-летний футбольный функционер утверждает, что клуб не мог назначать "своих" арбитров.

– Они сами назначали судей, как связан "Урал" с этим? Какие договорные игры? Вы сами-то соображаете, почему я должен ерунду рассказывать, это же бредятина, – цитирует Иванова ТАСС. – Не мы судей назначаем, судьи не наши, а кипрские. Мы туда на сборы едем тренироваться, готовиться к сезону. Какие договорные матчи, о чем вы говорите. Мы такую игру-то и не помним, что мы там с каким-то "Радом" играли.

Вчера портал Football Leaks опубликовал расследование, согласно которому с 2016 по 2018 годы на зимних турнирах на Кипре прошло 32 договорных матча. Среди их предполагаемых участников фигурируют "Урал". Подозрения вызвал матч с сербским "Радом", который прошел 31 января 2016 года.