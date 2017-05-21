Президент "Терека": "Благодарю судей за их нелегкий труд"

Президент "Терека" Магомед Даудов поблагодарил команду и тренерский штаб во главе с Рашидом Рахимовым за проведенный сезон, в котором грозненцы показали лучший результат в истории, заняв пятое место. Также глава чеченского клуба выразил благодарность судьям.

"С этой блестящей победой в первую очередь хочу поздравить дорогого брата Рамзана Кадырова. Сегодняшние достижения команды – это напрямую его заслуги. Постоянное внимание Кадырова прибавляет нашей команде энергию, сил и мотивацию. Заслуживает большого уважения труд тренерского штаба во главе с Рашидом Рахимовым. К сожалению, выполнить задачу выхода в зону Лиги Европы в этом году у нас не получилось. Однако не стоит даже сомневаться, что в тренерской карьере Рашида Маматкуловича и у нашей команды будут еще большие победы. В прошедшем сезоне мы выступили более чем достойно. Об этом говорит тот факт, что наш клуб занял 5-е место в турнирной таблице, что является лучшим результатов за всю историю "Терека". Игроки показали большое желание и умение побеждать, за что им огромное спасибо.

Хотел бы поблагодарить судейский корпус за их нелегкий труд. Их часто критикуют, но у них такая же тяжелая работа, как и у футболистов. Спасибо болельщикам, которые всегда оставались с командой и горячо поддерживали её во всех матчах. Выражаю благодарность также руководству РФПЛ за хорошую организацию турнира. Отдельно хочу поздравить и махачкалинский "Анжи" с сохранением прописки в премьер-лиге. Ахмат Кадыров всегда верил в наших футболистов. Он считал, что "Терек" очень трудолюбивая и целеустремлённая команда. Действительно, при достаточном упорстве удаётся достигать больших вершин и результатов. Яркий тому пример – всеми нами любимый "Терек", - написал Даудов в Инстаграме.