Президент "Амкара": "Финансовое положение у нас сейчас стабильное"

Президент "Амкара" Геннадий Шилов оценил финансовое положение клуба как стабильное. Вместе с тем, он отметил, что власти Пермского края занимаются поиском потенциальных спонсоров.

– Погасили долги по зарплате и расплатились с организаторами сборов, – цитирует официальный сайт "Амкара" Шилова. - Финансовое положение у нас сейчас стабильное. Работаем и над вопросом привлечения внебюджетных средств.

- Как обстоит дело с поиском генерального спонсора клуба?

– Руководители всех предприятий, которые могли бы стать спонсорами "Амкара", находятся в Москве. Губернатор работает над тем, чтобы привлечь их к сотрудничеству. В то же время, сам Клуб привлекает около 200 миллионов рублей за счет трансферов и другой собственной деятельности. Остальное – работа параллельно и наша и минспорта.