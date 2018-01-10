Пресс-служба "Зенита": "Манчини полностью сконцентрирован на работе с командой"

Пресс-служба "Зенита" прокомментировала последние сообщения СМИ о том, что главный тренер команды Роберто Манчини может уйти в сборную Италии или Австралии. Как отмечается, 53-летний итальянец полностью сконцентрирован на своей настоящей работе.
- Не стоит всерьез относиться к подобным слухам и сообщениям - отметили в пресс-службе. - У мистера действующий контракт с "Зенитом", и он полностью сконцентрирован на работе с командой. (Сергей ЯРЕМЕНКО)
zega
На поМойке у мусорных баков снова крысиная возня.
16:12
199
Слава богу, а то все приуныли. Теперь ясно, что максимум это ЛЕ.
15:39
Разбанен досрочно
ну вот. вся работа клубной прэссы под откос... придется начинать с нуля.
15:09
novic
Манчини хреновый тренер, так что пусть едет в любые сборные.
15:07
эдпитер
лично я как болельщик Зенита абсолютно не расстроюсь, если Манчини уйдет. Думаю, в Зенит нужен тренер-немец, итальянцы не тянут.
15:06
Джин_SM(v3)
Да просто вообще не стоит серьезно относиться к Манчини)
14:12