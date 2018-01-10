14:02 | Футбол — РФПЛ

Пресс-служба "Зенита": "Манчини полностью сконцентрирован на работе с командой"

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Роберто МАНЧИНИ.Манчини в сборной Италии. Возможно ли это

 

Пресс-служба "Зенита" прокомментировала последние сообщения СМИ о том, что главный тренер команды Роберто Манчини может уйти в сборную Италии или Австралии. Как отмечается, 53-летний итальянец полностью сконцентрирован на своей настоящей работе.

- Не стоит всерьез относиться к подобным слухам и сообщениям - отметили в пресс-службе. - У мистера действующий контракт с "Зенитом", и он полностью сконцентрирован на работе с командой. (Сергей ЯРЕМЕНКО)

 

 

Манчини может возглавить сборную Австралии

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КОММЕНТАРИИ (6)
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zega

На поМойке у мусорных баков снова крысиная возня.

16:12

199

Слава богу, а то все приуныли. Теперь ясно, что максимум это ЛЕ.

15:39

Разбанен досрочно

ну вот. вся работа клубной прэссы под откос... придется начинать с нуля.

15:09

novic

Манчини хреновый тренер, так что пусть едет в любые сборные.

15:07

эдпитер

лично я как болельщик Зенита абсолютно не расстроюсь, если Манчини уйдет. Думаю, в Зенит нужен тренер-немец, итальянцы не тянут.

15:06

Джин_SM(v3)

Да просто вообще не стоит серьезно относиться к Манчини)

14:12