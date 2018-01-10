Пресс-служба "Зенита": "Манчини полностью сконцентрирован на работе с командой"

Пресс-служба "Зенита" прокомментировала последние сообщения СМИ о том, что главный тренер команды Роберто Манчини может уйти в сборную Италии или Австралии. Как отмечается, 53-летний итальянец полностью сконцентрирован на своей настоящей работе.

- Не стоит всерьез относиться к подобным слухам и сообщениям - отметили в пресс-службе. - У мистера действующий контракт с "Зенитом", и он полностью сконцентрирован на работе с командой. (Сергей ЯРЕМЕНКО)

Манчини может возглавить сборную Австралии