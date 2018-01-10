Манчини может возглавить сборную Австралии

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини попал в число кандидатов на пост наставника сборной Австралии, информирует goal.com со ссылкой на AFS Sports Management (компания, которая работает с европейскими представителями Манчини).

Как отмечается, 53-летний итальянец всегда хотел выступить на чемпионате мира во главе национальной команды. По словам представителя AFS Sports Management Энгина Дурмуса, это очень серьезный кандидат.

– У него контракт c "Зенитом", но Манчини никогда не тренировал сборную. Что может быть лучше, чем сделать это на чемпионате мира, – отметил Дурмус. – Это и правда серьезный кандидат на пост тренера Австралии. Думаю, он принесет новый дух в команду.

Также на пост наставника сборной Австралии претендуют Марсело Бьельса, Луи ван Гал, Луис Фелипе Сколари, Свен-Еран Эрикссон и Юрген Клинсман. Ранее со сборной Австралии работал Эндж Постекоглу, который покинул свой пост после того, как вывел команду на чемпионат мира. Команда сыграет в одной группе с Францией, Данией и Перу.

Напомним, что Манчини также претендует на пост главного тренера сборной Италии.