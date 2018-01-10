10:00 | Футбол — РФПЛ

Манчини может возглавить сборную Австралии

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Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини попал в число кандидатов на пост наставника сборной Австралии, информирует goal.com со ссылкой на AFS Sports Management (компания, которая работает с европейскими представителями Манчини).

 
Роберто МАНЧИНИ.Манчини в сборной Италии. Возможно ли это

Как отмечается, 53-летний итальянец всегда хотел выступить на чемпионате мира во главе национальной команды. По словам представителя AFS Sports Management Энгина Дурмуса, это очень серьезный кандидат.

– У него контракт c "Зенитом", но Манчини никогда не тренировал сборную. Что может быть лучше, чем сделать это на чемпионате мира, – отметил Дурмус. – Это и правда серьезный кандидат на пост тренера Австралии. Думаю, он принесет новый дух в команду.

Также на пост наставника сборной Австралии претендуют Марсело Бьельса, Луи ван Гал, Луис Фелипе Сколари, Свен-Еран Эрикссон и Юрген Клинсман. Ранее со сборной Австралии работал Эндж Постекоглу, который покинул свой пост после того, как вывел команду на чемпионат мира. Команда сыграет в одной группе с Францией, Данией и Перу.

Напомним, что Манчини также претендует на пост главного тренера сборной Италии.

 

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КОММЕНТАРИИ (12)
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shpasic

совершенно очевидно, что Манчини возглавит сборную России. причём Черчесова могут выгнать ещё перед ЧМ.

13:12

Крюков Сергей

Странно, а почему бы ему не возглавить Аргентину? На "молодых аргентинских гениях"(с) поднаторел, уэкам к старшим...

12:38

SP2

И вообще - Каррера лучше подойдет сборной Австралии....

11:49

SP2

А сборную Марса не может? И чего толькотМанчини? Мне кажется, Каррера прекрасно возглавил бы Сборную островного государства Кирибати, Текстильщик Камышин и Новбахор Наманган. Всех вместе сразу.

11:48

Lennon

Smash.... С языка снял!

11:46

Smash.

Фигаро тут, Фигаро там..

11:24

Serenky25

Думаю он сможет совмещать. В Сините все итак отлично!

10:43

Щас спою

Пусть бакланов тренирует,тем более тренирует он их хорошо

10:39

alex-ls

Манчини пойдет на Дакар вместо Вилаша-Боаша :D

10:27

dt

Какая любовь любимого СЭКса к Роберто! Каждый день новая новость о возможном назначении. Ждём, когда и у вас Манчини попадёт в список тренеров, которые могут возглавить сборную Эфиопии по синхронному плаванию... Вы ещё не слышали? А на эфиопских сайтах были?

10:27

staerswimmer23

А почему не Каррера?

10:20

баламошка

Туда этому утконосу и дорога.

10:15