Манчини может возглавить сборную Австралии

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини попал в число кандидатов на пост наставника сборной Австралии, информирует goal.com со ссылкой на AFS Sports Management (компания, которая работает с европейскими представителями Манчини).
Как отмечается, 53-летний итальянец всегда хотел выступить на чемпионате мира во главе национальной команды. По словам представителя AFS Sports Management Энгина Дурмуса, это очень серьезный кандидат.
– У него контракт c "Зенитом", но Манчини никогда не тренировал сборную. Что может быть лучше, чем сделать это на чемпионате мира, – отметил Дурмус. – Это и правда серьезный кандидат на пост тренера Австралии. Думаю, он принесет новый дух в команду.
Также на пост наставника сборной Австралии претендуют Марсело Бьельса, Луи ван Гал, Луис Фелипе Сколари, Свен-Еран Эрикссон и Юрген Клинсман. Ранее со сборной Австралии работал Эндж Постекоглу, который покинул свой пост после того, как вывел команду на чемпионат мира. Команда сыграет в одной группе с Францией, Данией и Перу.
Напомним, что Манчини также претендует на пост главного тренера сборной Италии.
- Зенит СПб
- Роберто Манчини
- Луи ван Гал
- Сборная Италии (Футбол)
- Сборная Австралии (Футбол)
- Сборная Дании (футбол)
- Юрген Клинсманн
- Сборная Франции (футбол)
- Свен-Еран Эрикссон
- Луиз Фелипе Сколари
- Сборная Перу (Футбол)
- Марсело Бьельса
shpasic
совершенно очевидно, что Манчини возглавит сборную России. причём Черчесова могут выгнать ещё перед ЧМ.
13:12
Крюков Сергей
Странно, а почему бы ему не возглавить Аргентину? На "молодых аргентинских гениях"(с) поднаторел, уэкам к старшим...
12:38
SP2
И вообще - Каррера лучше подойдет сборной Австралии....
11:49
SP2
А сборную Марса не может? И чего толькотМанчини? Мне кажется, Каррера прекрасно возглавил бы Сборную островного государства Кирибати, Текстильщик Камышин и Новбахор Наманган. Всех вместе сразу.
11:48
Lennon
Smash.... С языка снял!
11:46
Smash.
Фигаро тут, Фигаро там..
11:24
Serenky25
Думаю он сможет совмещать. В Сините все итак отлично!
10:43
Щас спою
Пусть бакланов тренирует,тем более тренирует он их хорошо
10:39
alex-ls
Манчини пойдет на Дакар вместо Вилаша-Боаша :D
10:27
dt
Какая любовь любимого СЭКса к Роберто! Каждый день новая новость о возможном назначении. Ждём, когда и у вас Манчини попадёт в список тренеров, которые могут возглавить сборную Эфиопии по синхронному плаванию... Вы ещё не слышали? А на эфиопских сайтах были?
10:27
staerswimmer23
А почему не Каррера?
10:20
баламошка
Туда этому утконосу и дорога.
10:15