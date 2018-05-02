Представитель FIGC подтвердил, что Манчини возглавит сборную Италии

Представитель Итальянской федерации футбола (FIGC) Паоло Корби заявил, что вице-комиссар FIGC Алессандро Костакурта встретился с главным тренером "Зенита" Роберто Манчини, чтобы обсудить будущую работу в сборной Италии.

Чрезвычайный комиссар FIGC Роберто Фаббричини ранее заявил, что Манчини хочет работать со сборной Италии, а переговоры о деталях контракта со специалистом состоятся 13 мая.

- Алессандро Костакурта встретился с Роберто Манчини, чтобы обговорить будущую работу в сборной Италии по футболу, - цитирует "РИА Новости" Корби.

Манчини является главным кандидатом на пост наставника сборной Италии. Ранее от этой должности отказался Карло Анчелотти. По информации СМИ, итальянский специалист подпишет контракт со сборной Италии до 2020 года. Его тренерский штаб будет зарабатывать пять миллионов евро в год без учетов бонусов. Специалист согласился пойти на сокращение зарплаты, в "Зените" он получал шесть миллионов.



Манчини и "Зенит" договорятся о расторжении контракта по обоюдному согласию. Клуб не будет выплачивать тренеру неустойку за досрочное прекращение трудовых отношений. Тренер уже проинформировал игроков сине-бело-голубых об уходе.

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