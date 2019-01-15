Председатель совета директоров "Локомотива" прокомментировал задолженность Тарасова по алиментам

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков прокомментировал "СЭ" заявление адвоката Сергея Жорина, который сообщил, что клуб отрицает наличие задолженности по алиментам перед бывшей супругой, Оксаной Тарасовой, у полузащитника железнодорожников Дмитрия Тарасова.

Мещеряков также высказался об информации, согласно которой в этом месяце клуб перечислил Тарасовой на 100 тысяч рублей меньше, чем в прошлом.

– Не занимаюсь личными делами футболистов. Пусть товарищ адвокат решает вопросы в соответствии с законодательством, – сказал Мещеряков. – Есть закон. Его нарушение определяют соответствующие органы, а не слова.

Напомним, что сторона Тарасовой утверждает, что 31-летний хавбек на протяжении шести лет не перечислял бывшей жене алименты на содержание ребенка. По информации Жорина, задолженность Тарасова за период с май 2012 по декабрь 2018 года составляет почти 7,5 миллионов рублей, из них полузащитник выплатил только 585 тысяч. (Иван Торопцев)