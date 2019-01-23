Полузащитник Ивелин Попов приехал в расположение "Ростова" в Дохе.

Болгарин заехал в гостиницу, где базируется команда и уже переговорил с главным тренером ростовчан Валерием Карпиным, а также поздоровался с футболистами команды.

Напомним, ранее сообщалось, что экс-футболист "Спартака" перейдет в "Ростов". 31-летний болгарин.В этом сезоне Попов провел 13 матчей в составе красно-белых в чемпионате России. Об уходе из столичного клуба он объявил 8 января. (Александр Рогулев)

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