Ивелин Попов объявил об уходе из "Спартака"

Полузащитник "Спартака" Ивелин Попов признался, что покинет клуб. 31-летний болгарин заявил, что контракт был расторгнут по взаимному согласию.

- Моя карьера в "Спартаке" завершена, - приводит слова Попова болгарское издание "Топ Спорт". - Мы расстались по взаимному согласию. У меня есть впечатляющее предложение из Китая. Но я не думаю, что поеду в Азию, а тем более в клубы из нижних дивизионов.

Мне было хорошо в России. У меня были предложения от нескольких российских команд, но я не могу раскрыть детали. По крайней мере, сейчас. Мое будущее прояснится в течение 10 дней. Предложения есть. Главное - выбрать лучшее для меня и моей семьи.

Напомним, Попов выступал за "Спартак" с 2015 по 2018 год. В составе красно-белых он становился чемпионом России, а также выигрывал Суперкубок-2017.

В текущем сезоне Попов провел 21 матч за "Спартак", забил 1 гол и отдал 2 результативных передачи.

Все о чемпионате России - здесь