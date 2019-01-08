11:18 | Футбол — РПЛ

Попов не знает, останется ли в "Спартаке"

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Полузащитник "Спартака" Ивелин Попов перед прохождением медосмотра сказал, что не знает, останется ли в клубе.

- Останусь ли в "Спартаке"? Не знаю. Посмотрим, - сказал Попов.

По информации "СЭ", болгарский хавбек наряду с Сальваторе Боккетти и Джано Ананидзе должен покинуть клуб. В эту группу входил и Александр Самедов, контракт с которым уже был расторгнут. (Андрей Михайлов)

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