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Попечительский совет "Спартака" не собирался с осени прошлого года

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Попечительский совет "Спартака", составленный из ветеранов красно-белых, не собирался с осени 2015 года. О создании попечительского совета, идея которого принадлежит владельцу клуба Леониду Федуну, было объявлено в феврале 2015 года. В его состав вошли известные в прошлом футболисты и тренеры "Спартака" – Георгий Ярцев, Никита Симонян, Александр Мирзоян, Евгений Ловчев.

– Мы собрались два раза прошлой осенью еще при Дмитрии Аленичеве (бывшем главном тренере команды), а будем ли мы собираться при новом главном тренере (Массимо Каррере), пока не знаю. Наверное, это может сказать только Федун, – цитирует ТАСС Симоняна.

Генеральный директор "Спартака" Сергей Родионов от комментариев по теме попечительского совета отказался.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3663798

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