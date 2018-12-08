Поможет ли система видеоповторов чемпионату России? Мнение Мануэла Фернандеша

Полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш после победы над "Оренбургом" (2:1) в 17-м туре РПЛ оценил перспективы введения системы VAR в чемпионате России.

– Нужно ли вводить систему VAR в чемпионате России?

– Если это поможет российскому футболу, то обязательно надо ввести. Все, что уменьшит количество ошибок, надо ввести.

– Есть ли минусы у VAR?

– Всегда есть человеческий фактор. Нужно тщательно проверять моменты, по несколько раз смотреть видео, тогда будет польза.

Ранеее появилась новость о том, что система VAR может быть введена может быть введена в чемпионате России со следующего сезона.