Полузащитник "Локомотива" Н'Динга намерен вернуться во Францию?

Полузащитник "Локомотива" Дельвин Н'Динга попал в сферу интересов "Кана", сообщает actu.fr. В услугах конголезского хавбека также заинтересован "Страсбур". До перехода в российский клуб футболист выступал в чемпионате Франции за "Осер" и "Монако".

В начале августа хавбек переадресовал вопрос о непопадании в состав главному тренеру а также заявил, что не знает, останется ли в "Локомотиве".

Ранее появлялась информация о том, что игрок договорился о переходе в "Сивасспор".

Отметим, что в сезоне-2017/18 Н'Динга не провел ни одного матча. Полузащитник выступает в России с 2016 года. За это время он принял участие в 43 матчах, отдав 3 голевые передачи и заработав 7 желтых карточек.