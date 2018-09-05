Полузащитник ЦСКА Бистрович перенес операцию

Хавбек ЦСКА Кристиян Бистрович перенес операцию в связи с травмой капсульно-связочного аппарата правого голеностопного сустава, информирует официальный сайт армейцев. Хорват получил повреждение в матче 6-го тура РПЛ против "Урала" (4:0).

Сообщается, что операция прошла успешно. Сроки восстановления хавбека будут известны позже.

😥 Бистрович перенес операцию в связи с травмой капсульно-связочного аппарата правого голеностопного сустава



Здоровья, Кристи! 🙏 https://t.co/K02GluLEtB pic.twitter.com/GKEIW1mKsa – ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 5 сентября 2018 г.

Бистрович присоединился к ЦСКА зимой 2018 года. В текущем сезоне хавбек провел 7 матчей в составе армейцев, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

Все о чемпионате России - здесь