18:41 | Футбол — РПЛ

Полузащитник ЦСКА Бистрович перенес операцию

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Хавбек ЦСКА  Кристиян Бистрович перенес операцию в связи с травмой капсульно-связочного аппарата правого голеностопного сустава, информирует официальный сайт армейцев. Хорват получил повреждение в матче 6-го тура РПЛ против "Урала" (4:0).

Сообщается, что операция прошла успешно. Сроки восстановления хавбека будут известны позже. 

Бистрович присоединился к ЦСКА зимой 2018 года. В текущем сезоне хавбек провел 7 матчей в составе армейцев, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу. 

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Дополнительная информация

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/bistrovic-perenes-operatsiyu/

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 7-й тур
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