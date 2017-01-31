18:14 31 января | ФУТБОЛ — РФПЛ

Полоз забил "Жилине" "ударом скорпиона"

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Полузащитник "Ростова" Дмитрий Полоз открыл счет в товарищеской игре против "Жилины". В начале встречи россиянин после подачи с фланга от полузащитника Тимофея Калачева отправил мяч в сетку ворот соперника ударом пяткой.

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КОММЕНТАРИИ (12)
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Басист

ADMIRAL(495) === Ну они краем уха слышали где-то, что при "ударе скорпиона" забивают пяткой. А про логику, из правил которой вытекает, что не всякий удар пяткой - "удар скорпиона", не слышали.

21:52 31 января

Басист

Красаучик Дима)

21:48 31 января

ADMIRAL(495)

Что за...? СЭ не в курсе что такое удар скорпиона?!

21:47 31 января

Sandberg

Случайность)

21:27 31 января

Излучение Промкооперации и Пищев

У скорпиона и пятки-то нет)) а вообще - Дима молодец!

21:09 31 января

Тропическая гемангиома Мовсисяна

скорее это стиль пьяного мастера)))

20:16 31 января

SergeyKa

А где сам "удар скорпиона-то"?

19:30 31 января

streletc1783

Это удар пяткой,кокой в ж... скорпион? Убейте лжеца!

18:56 31 января

baddy

Ногу подставил и что?

18:48 31 января

Levbereg

Только качество видео плохое. А так супер гол.

18:41 31 января

Mangust071

Зачет)

18:37 31 января

wowaizrostowa73

Дас ист фантастишь!!!

18:19 31 января

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