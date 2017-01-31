Полоз забил "Жилине" "ударом скорпиона"

Полузащитник "Ростова" Дмитрий Полоз открыл счет в товарищеской игре против "Жилины". В начале встречи россиянин после подачи с фланга от полузащитника Тимофея Калачева отправил мяч в сетку ворот соперника ударом пяткой.
Полузащитник "Ростова" Дмитрий Полоз открыл счет в товарищеской игре против "Жилины". В начале встречи россиянин после подачи с фланга от полузащитника Тимофея Калачева отправил мяч в сетку ворот соперника ударом пяткой.
Басист
ADMIRAL(495) === Ну они краем уха слышали где-то, что при "ударе скорпиона" забивают пяткой. А про логику, из правил которой вытекает, что не всякий удар пяткой - "удар скорпиона", не слышали.
21:52 31 января
Басист
Красаучик Дима)
21:48 31 января
ADMIRAL(495)
Что за...? СЭ не в курсе что такое удар скорпиона?!
21:47 31 января
Sandberg
Случайность)
21:27 31 января
Излучение Промкооперации и Пищев
У скорпиона и пятки-то нет)) а вообще - Дима молодец!
21:09 31 января
Тропическая гемангиома Мовсисяна
скорее это стиль пьяного мастера)))
20:16 31 января
SergeyKa
А где сам "удар скорпиона-то"?
19:30 31 января
streletc1783
Это удар пяткой,кокой в ж... скорпион? Убейте лжеца!
18:56 31 января
baddy
Ногу подставил и что?
18:48 31 января
Levbereg
Только качество видео плохое. А так супер гол.
18:41 31 января
Mangust071
Зачет)
18:37 31 января
wowaizrostowa73
Дас ист фантастишь!!!
18:19 31 января