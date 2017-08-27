Полоз vs Юсупов. Желтая карточка за порванные трусы

На 78-й минуте матча 8-го тура премьер-лиги "Зенит" – "Ростов" главный арбитр Владимир Сельдяков вынес первое предупреждение встречи.

Дмитрий Полоз vs Артур Юсупов.

Форвард хозяев Дмитрий Полоз в центре поля сорвал быструю атаку соперника. Экс-дончанин схватил за трусы арендованного ростовчанами у "Зенита" полузащитника Артура Юсупова. Причем Полоз не отпустил оппонента, даже когда упал вместе с ним на газон.

Дмитрий Полоз vs Артур Юсупов.

Юсупов выразил недовольство нарушением и продемонстрировал порванную экипировку. Сельдяков ограничился желтой карточкой для зенитовца.

Дмитрий Полоз vs Артур Юсупов.

Трансляция матча "Зенит" - "Ростов"