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21:40 | Футбол — РФПЛ

Полоз vs Юсупов. Желтая карточка за порванные трусы

Дмитрий Полоз vs Артур Юсупов. Дмитрий Полоз vs Артур Юсупов. Дмитрий Полоз vs Артур Юсупов.
Дмитрий Полоз vs Артур Юсупов.
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На 78-й минуте матча 8-го тура премьер-лиги "Зенит""Ростов" главный арбитр Владимир Сельдяков вынес первое предупреждение встречи.

Дмитрий Полоз vs Артур Юсупов.
Дмитрий Полоз vs Артур Юсупов.

Форвард хозяев Дмитрий Полоз в центре поля сорвал быструю атаку соперника. Экс-дончанин схватил за трусы арендованного ростовчанами у "Зенита" полузащитника Артура Юсупова. Причем Полоз не отпустил оппонента, даже когда упал вместе с ним на газон.

Дмитрий Полоз vs Артур Юсупов.
Дмитрий Полоз vs Артур Юсупов.

Юсупов выразил недовольство нарушением и продемонстрировал порванную экипировку. Сельдяков ограничился желтой карточкой для зенитовца.

Дмитрий Полоз vs Артур Юсупов.
Дмитрий Полоз vs Артур Юсупов.

Трансляция матча "Зенит" - "Ростов"

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (2)
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баламошка

А чего ещё ожидать от Паредесов?

22:02

РСМ-1970

С мужиков трусы снимает. Фу, а раньше в футбол играл(

21:59