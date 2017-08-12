Полиция задержала пьяного болельщика "Спартака"

Полицейские не пустили болельщика "Спартака" на матч 6-го тура чемпионата России против ЦСКА. Отмечается, что фанат красно-белых был пьян и неадекватно себя вел уже у входа на стадион.
Сотрудники правопорядка увели болельщика и посадили его в автобус.
Трансляция матча ЦСКА – "Спартак"
Одного повязали. Фанат "Спартака" был сильно пьян и буянил pic.twitter.com/swrFPwNCYa– Павел Гуревич (@pavelgurevich13) 12 августа 2017 г.
Грузят в автобус pic.twitter.com/IJ1B609nVN– Павел Гуревич (@pavelgurevich13) 12 августа 2017 г.
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RSDsouth
Молодцы С-Э ! Второе место рейтинга после он-лайна с Дриусой !
18:23
shpasic
это не Сашка Панов, случайно?
17:52
Dymanomashina
А у нас во дворе пьяный мужик валяется. СЭ, срочно дайте мне место под эту НОВОСТЬ....А вдруг он болельщик Спартака???
17:51
Alex.S
Шикарная новость. Нашли пьяного болельщика у стадиона.) Эх, "золотые" 90-е прошли. Там трезвого болельщика было не найти.
17:48