17:43 | Футбол — РФПЛ

Полиция задержала пьяного болельщика "Спартака"

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Полицейские не пустили болельщика "Спартака" на матч 6-го тура чемпионата России против ЦСКА. Отмечается, что фанат красно-белых был пьян и неадекватно себя вел уже у входа на стадион.

Сотрудники правопорядка увели болельщика и посадили его в автобус.

Трансляция матча ЦСКА – "Спартак"

результаты опроса
17697 чел.
Как закончится дерби ЦСКА - "Спартак"?
Крупной победой ЦСКА
6.2%
Победой ЦСКА с разностью в один-два мяча
22.7%
Результативной ничьей
16.7%
Нулевой ничьей
2.2%
Крупной победой "Спартака"
9.6%
Победой "Спартака" с разностью в один-два мяча
42.5%
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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 6-й тур. ЦСКА - "Спартак" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (4)
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RSDsouth

Молодцы С-Э ! Второе место рейтинга после он-лайна с Дриусой !

18:23

shpasic

это не Сашка Панов, случайно?

17:52

Dymanomashina

А у нас во дворе пьяный мужик валяется. СЭ, срочно дайте мне место под эту НОВОСТЬ....А вдруг он болельщик Спартака???

17:51

Alex.S

Шикарная новость. Нашли пьяного болельщика у стадиона.) Эх, "золотые" 90-е прошли. Там трезвого болельщика было не найти.

17:48