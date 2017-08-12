Полиция задержала пьяного болельщика "Спартака"

Полицейские не пустили болельщика "Спартака" на матч 6-го тура чемпионата России против ЦСКА. Отмечается, что фанат красно-белых был пьян и неадекватно себя вел уже у входа на стадион.

Сотрудники правопорядка увели болельщика и посадили его в автобус.

Трансляция матча ЦСКА – "Спартак"