15:42 | Футбол — РФПЛ

Погребняк забил впервые за два года

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Сегодня нападающий "Динамо" Павел Погребняк оформил дубль за молодежную команду в матче 17-го тура чемпионата России против дубля "Ахмата" (4:4). В последний раз форвард поражал ворота соперника – 25 октября 2015 года, то есть почти два года назад. В тот день он отличился в дерби со "Спартаком". В нынешнем сезоне 34-летний футболист принял участие лишь в одной встрече премьер-лиги, выйдя на замену в игре с "Тосно".

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (4)
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shpasic

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Погребняк стучится в двери сборной!

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за 2 ляма евров раз в два года и забивают ...

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