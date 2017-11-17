Погребняк забил впервые за два года

Сегодня нападающий "Динамо" Павел Погребняк оформил дубль за молодежную команду в матче 17-го тура чемпионата России против дубля "Ахмата" (4:4). В последний раз форвард поражал ворота соперника – 25 октября 2015 года, то есть почти два года назад. В тот день он отличился в дерби со "Спартаком". В нынешнем сезоне 34-летний футболист принял участие лишь в одной встрече премьер-лиги, выйдя на замену в игре с "Тосно".