Подруга Кокорина - о сокращении времени на занятия спортом в СИЗО: "Нужно писать и стучаться во все двери"

Форварду "Зенита" Александру Кокорину и хавбеку "Краснодара" Павлу Мамаеву сократили время посещения спортзала в СИЗО "Бутырка". Подруга нападающего петербуржцев считает, что юристам футболистов необходимо исправить эту абсурдную ситуацию.

- У ребят все хорошо, с ними все в порядке, но сложилась неприятная ситуация с посещением спортзала (футболистам ограничили право посещения спортзала до двух раз в неделю), - приводит "РИА Новости" слова Шишкановой. - В идеале Кокорин и Мамаев посещали бы спортзал каждый день, но пять дней.

Прежде всего, в спортзале должны заниматься профессиональные спортсмены, должен включаться и человеческий фактор. Никто же не просит, чтобы зал был оборудован только для Кокорина и Мамаева, а остальных выгнали

Также издание отмечает, что Шишканова призвала юристов "писать и стучаться во все двери" для исправления сложившейся "абсурдной" ситуации.

Кокорин и Мамаев участвовали в нападениях на Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, а также на чиновников Минпромторга Дениса Пака и Сергея Гайсина. Сегодня "Росбалт" сообщил, что следствие по делу игроков может быть продлено до 8 февраля 2019 года. Кроме того, по данным издания, Кокорину и Мамаеву сокращено количество посещений спортзала с пяти до двух раз в неделю.

Кокорину и Мамаеву сократили время на занятия спортом в СИЗО