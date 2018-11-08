Кокорину и Мамаеву сократили время на занятия спортом в СИЗО

Форвард "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев теперь будут реже посещать спортзал в СИЗО "Бутырка". Такое решение приняла аминистранция учреждения.

Как сообщает "Росбалт", изначально администрация СИЗО разрешила футболимтам пять дней в неделю заниматься в спортзале. Этого хватало для того, чтобы футболисты могли поддерживатьформу. Однако на этой неделе им объявили, что время посещение спортзала им сокращено до двух раз в неделю.

Представители изолятора объяснили данное ограничение тем, что большинство арестованных желают посещать спортзал, а из-за футболистов другим заключенным якобы перестало хватать времени для этого.

У Кокорина и Мамаева возникли опасения, что подобное ограничение негативно скажется на их спортивных кондициях, они намерены подать жалобу.

Напомним, футболистам инкриминируют статьи "Побои" и "Хулиганство".

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