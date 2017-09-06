Почему Миранчуку больше подходит чемпионат Испании. Взгляд скаута

Россиянин Павел Кучеров, работавший скаутом лондонского "Арсенала", в интервью "СЭ" отметил, что полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук пока не может рассчитывать на интерес со стороны английских клубов. По его словам, игроку больше подошел бы чемпионат Испании.

– Сейчас у него хороший период. "Локо" вот-вот начнет выступать в Лиге Европы, а это, даже с поправкой на уровень турнира, более заметный рынок, чем в России. Но самое главное для Миранчука – постоянное место в сборной, ведь впереди ЧМ-2018.

То, что у Алексея есть желание попробовать себя за границей – прекрасно. Миранчук в ладах с техникой, по-футбольному умен и хитер, принимает неординарные решения. Но он пока не может заинтересовать АПЛ – дело даже не в отсутствии нужного количества матчей в национальной команде, а в уровне мастерства. Нужно время, чтобы получить статус ведущего игрока хотя бы в клубе.

Миранчук уступает Головину в мобильности, не так часто отбирает мячи и вступает в борьбу, но выделяется стилем – может придумать что-то неординарное. В его случае применительно к Европе я говорил бы об Испании. (Сергей ЕГОРОВ)

Полное интервью Кучерова