19:10 | Футбол — РПЛ

Почему Фернанду уходит в раздевалку, не пожимая руку Каррере? Отвечает тренер "Спартака"


Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера перед матчем 5-го тура РПЛ против "Динамо" подчеркнул: в том, что полузащитник Фернанду после замены уходит сразу в раздевалке нет ничего особенного.

– Болельщики переживают: почему Фернанду два матча подряд после замен сразу уходит в раздевалку, не пожимая вам руку?

– В этом нет ничего особенного. Мы выясняли этот момент, здесь нет ничего особенного. (Михаил ГОНЧАРОВ)

"Спартак" – "Динамо", чемпионат России, 5-й тур, 25 августа 2018, онлайн-трансляция матча, начало – в 19.00 по московскому времени

 

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