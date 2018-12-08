Победная раздевалка "Спартака" после матча с "Анжи". Фото

"Спартак" в своем официальном Твиттере опубликовал фотографию, сделанную после матча 17-го тура премьер-лиги против "Анжи" (3:0). На ней запечатлена ликующая команда вместе с тренерским штабом во главе с Олегом Кононовым.
🔥 Как отметить победу?– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 8 декабря 2018 г.
Правильно, командной фотографией! 🔴⚪️💪🏻#АнжиСпартак – 0:3 pic.twitter.com/CJKiwT9uB7
"Спартак" набрал 28 очков и расположился на четвертом месте в турнирной таблице.
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