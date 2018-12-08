22:36 8 декабря | Футбол — РПЛ

Победная раздевалка "Спартака" после матча с "Анжи". Фото

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"Спартак" в своем официальном Твиттере опубликовал фотографию, сделанную после матча 17-го тура премьер-лиги против "Анжи" (3:0). На ней запечатлена ликующая команда вместе с тренерским штабом во главе с Олегом Кононовым.

"Спартак" набрал 28 очков и расположился на четвертом месте в турнирной таблице.

Анжи - Спартак

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 17-й тур. Заключительный тур перед зимней паузой
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