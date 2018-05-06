Пейчинович рассчитывает остаться в "Локомотиве"

Защитник "Локомотива" Неманья Пейчинович заявил, что хочет остаться в клубе в следующем сезоне. По словам футболиста, "Локо" стал ему семьей. Пейчинович играет за "железнодорожников" с 2014 года. Действующее соглашение 30-летнего защитника с клубом истекает в конце этого сезона.

– Контракт заканчивается, и пока тишина, – цитирует ТАСС Пейчиновича. – Посмотрим, что будет в следующую пару недель. Что-то уже предлагали, переговоры идут. Я хочу остаться в команде, потому что чувствую себя здесь, как в семье, и вместе у нас получается выигрывать.

Напомним, 5 мая в предпоследнем, 29-м туре, "Локомотив" обыграл "Зенит" со счетом 1:0 и оформил себе досрочное чемпионство в РФПЛ. В текущем сезоне Пейчинович провел за "железнодорожников" 35 матчей, не забив ни одного мяча.