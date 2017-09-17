Петрюс Бумаль: "Не ожидали, что "Рубин" отдаст инициативу "Уралу"

Полузащитник "Урала" Петрюс Бумаль в перерыве матча 10-го тура чемпионата России против "Рубина" отметил хорошую организацию казанцев. По его словам, уральцы попытаются забить во второй половине игры.

- Не все безупречно получается, мы пытаемся выполнять установку, - сказал Бумаль в эфире телеканала "Наш футбол". - "Рубин" – хорошо организованная команда. Но если мы продолжим так играть, то сможем забить.

Не ожидали, что "Рубин" отдаст нам инициативу, но это результат нашей работы. После перерыва мы продолжим играть. Мы прибавим в скорости, у нас появятся опасные моменты.