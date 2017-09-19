Петар Занев: "Про свой 100-й матч за "Амкар" узнал из программки "Локомотива"

Капитан "Амкара" Петар Занев после победы над "Локомотивом" (1:0) в матче 10-го тура чемпионата России выразил надежду, что команда начнет подниматься вверх по турнирной таблице. Он также добавил, что узнал о том, что эта встреча станет для него 100-й в составе команды, за 10 минут до игры из программки железнодорожников.

– Очень рад, что сыграл 100 игр за команду. Надеюсь, будет еще больше матчей и побед, – сказал в интервью клубной пресс-службе Занев. – Радует, что обыграли "Локомотив" в юбилейный день. Надеюсь, команда начнет играть лучше и потихоньку будет подниматься наверх. Как я уже говорил, нам нужно забивать.

Про свой 100-й матч узнал за 10 минут до игры из программки "Локомотива". К сожалению, у меня была травма, из-за которой я не играл семь месяцев. Хотелось провести за "Амкар" больше матчей.

Напомним, что защитник с 2013-го года выступает за "Амкар". Из этих ста матчей Петар 92 отыграл полностью, а на замену выходил всего однажды. Также на его счету – четыре гола.