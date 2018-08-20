Перейдет ли игрок "Уфы" в лондонский "Арсенал"? Рассказывает гендиректор клуба

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал "СЭ" информацию о том, что лондонский "Арсенал" заинтересовался защитником "Уфы" Игорем Дивеевым. По информации The Mirror, 18-летний игрок впечатлил скаутов английской команды во время выступления за сборную России (U-20) на международном турнире COTIF-2018.

- После того, как он выступил за сборную на этом турнире, у нас были разговоры со скаутами нескольких клубов, - сказал Газизов. - Игорь неплохо там себя показал, интерес к нему был. Но мы подводим его к первой команде, надеемся, что это наша будущая боевая единица.

Дивеев является воспитанником "Уфы", но за основную команду пока не провел ни одного матча в чемпионате России. В минувшем сезоне молодежного первенства России Дивеев принял участие в 24 матчах и забил три мяча. В этом отметился одной игрой в ПФЛ за "Уфу-2".

В составе сборной России он занял второе место на турнире COTIF-2018. Именно Игорь открыл счет в финальном матче с Аргентиной (1:2, в доп. время). (Игорь НОВИКОВ)

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