Передача "Свисток" отменена

Передача "Свисток", которая должна была начаться в 19.00 на телеканале "Наш футбол", отменена. Как сообщил комментатор Константин Генич, ведущий передачи Владислав Батурин заболел. Отметим, что на передаче должен был появиться заместитель руководителя департамента судейства и инспектирования РФС Станислав Сухина.

Предполагалось, что Сухина прокомментирует работу судейской бригады под руководством Сергея Иванова, обслуживавшей получившийся скандальным матч 9-го тура чемпионата России "Зенит" – "Спартак" (4:2).