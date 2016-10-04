Передача "Свисток" отменена

Передача "Свисток", которая должна была начаться в 19.00 на телеканале "Наш футбол", отменена. Как сообщил комментатор Константин Генич, ведущий передачи Владислав Батурин заболел. Отметим, что на передаче должен был появиться заместитель руководителя департамента судейства и инспектирования РФС Станислав Сухина.
Предполагалось, что Сухина прокомментирует работу судейской бригады под руководством Сергея Иванова, обслуживавшей получившийся скандальным матч 9-го тура чемпионата России "Зенит" – "Спартак" (4:2).
King’s Bounty 1
как все не вовремя...
20:16
vitaminX
Ахахаха, какой позор. Все всё видят, все всё отлично понимают.
20:16
Айртон
Зря ваш уёбищный город Гитлер не сравнял с землёй.)) коррупционная клоака.))
20:11
Айртон
Обосрались бомжи.)) Блокадные выкидыши.))
20:10
Don Miguel
Всякие "свистки" и другие комментарии по повторам просто смешны. Прочтите где-нибудь, как устроено телевидение, чтобы, наконец, понять, что с ТВ-повторов ни хрена не увидишь. Точнее, одни будут говорить свое, другие - свое. Во всех видах спорта с контактным финишем, или, в играх, с быстрым движением мяча, применяются СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ телевизионные системы с скоростью съемки 1000 кадров в секунду, а не 25, как в ТВ. Еще и СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ компьютерные программы, восстанавливающие траекторию движения мяча по данным минимум с 10-ти камер. Господи, когда же до "свистунов" это, наконец, дойдет....
20:10
Гаттузо зол!
Мда.
20:09
spartakmoskva63
Нет в нашем футболе коррупции.Есть газпром.Грустно(
20:07
Vlаdimir
Чего непонятного? Просто нужно посмотреть кому принадлежат каналу "Матч" и все станет понятным.
20:06
Thomas_Boy
Вместо передачи будет показан художественный фильм "Спартаковский пересвист", снятый на основе комментариев фанатов КБ после матча с "Зенитом".
20:05
onlywhitespartak
Бомжатня замять все пытается )) но не поможет во многих странах видели как у нас тут играют , опозорили рфпл на весь мир , хотя до этого казалось куда же больше )
19:59