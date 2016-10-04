19:51 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Передача "Свисток" отменена

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Передача "Свисток", которая должна была начаться в 19.00 на телеканале "Наш футбол", отменена. Как сообщил комментатор Константин Генич, ведущий передачи Владислав Батурин заболел. Отметим, что на передаче должен был появиться заместитель руководителя департамента судейства и инспектирования РФС Станислав Сухина.

Предполагалось, что Сухина прокомментирует работу судейской бригады под руководством Сергея Иванова, обслуживавшей получившийся скандальным матч 9-го тура чемпионата России "Зенит" – "Спартак" (4:2).

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КОММЕНТАРИИ (10)
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King’s Bounty 1

как все не вовремя...

20:16

vitaminX

Ахахаха, какой позор. Все всё видят, все всё отлично понимают.

20:16

Айртон

Зря ваш уёбищный город Гитлер не сравнял с землёй.)) коррупционная клоака.))

20:11

Айртон

Обосрались бомжи.)) Блокадные выкидыши.))

20:10

Don Miguel

Всякие "свистки" и другие комментарии по повторам просто смешны. Прочтите где-нибудь, как устроено телевидение, чтобы, наконец, понять, что с ТВ-повторов ни хрена не увидишь. Точнее, одни будут говорить свое, другие - свое. Во всех видах спорта с контактным финишем, или, в играх, с быстрым движением мяча, применяются СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ телевизионные системы с скоростью съемки 1000 кадров в секунду, а не 25, как в ТВ. Еще и СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ компьютерные программы, восстанавливающие траекторию движения мяча по данным минимум с 10-ти камер. Господи, когда же до "свистунов" это, наконец, дойдет....

20:10

Гаттузо зол!

Мда.

20:09

spartakmoskva63

Нет в нашем футболе коррупции.Есть газпром.Грустно(

20:07

Vlаdimir

Чего непонятного? Просто нужно посмотреть кому принадлежат каналу "Матч" и все станет понятным.

20:06

Thomas_Boy

Вместо передачи будет показан художественный фильм "Спартаковский пересвист", снятый на основе комментариев фанатов КБ после матча с "Зенитом".

20:05

onlywhitespartak

Бомжатня замять все пытается )) но не поможет во многих странах видели как у нас тут играют , опозорили рфпл на весь мир , хотя до этого казалось куда же больше )

19:59

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