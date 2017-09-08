Педро Роша: "Знал о России, что она большая и холодная"

Новичок "Спартака" Педро Роша считает своими сильными сторонами скорость и дриблинг. Бразильский футболист подписал контракт с красно-белыми этим летом, перейдя из "Гремиу".

- Что знал о России? Что она большая и холодная. Зато люди добродушные, - сказал Роша. - Я слышал об этом и за первые дни убедился. Да и погода здесь сейчас примерно такая же, как была в Порту-Алегри когда я уезжал.

- Но через пару месяцев будет минус 20...

- Через пару месяцев он будет уже русский, - сказал пресс-атташе "Спартака" Леонид Трахтенберг.

- Можете себя описать как футболиста? Какая любимая позиция, самые сильные стороны?

- Моя позиция – либо в центре нападения, либо на фланге. Из сильных характеристик... Назову скорость. Также у меня неплохой дриблинг, считаю. Могу быстро принять решение, обыграть соперника один в один. (Филипп ПАПЕНКОВ, Михаил ГОНЧАРОВ)